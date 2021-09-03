Центр Киева. Фото: kiev.ua

https://racurs.ua/n159593-elitnaya-nedvijimost-v-centre-kieva-priznana-veschestvennymi-dokazatelstvami.html

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Элитная недвижимость в центре Киева была признана Национальной полицией вещественными доказательствами по уголовному делу.

Речь идет о 12 элитных домах, в двух из которых расположены посольства Швеции и Словении в Украине. Дома фигурируют в уголовном производстве в отношении должностных лиц компании Gooiord (Голландия) и греческого банка Marfin Egnatia по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Об этом 3 сентября сообщает «Бабель» со ссылкой на пресс-службу международной юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры».

Следователи считают, что должностные лица Gooiord и Pireaeus Bank (правопреемник Marfin Egnatia Bank Societe Anonyme) сговорились и пытались продать на закрытом аукционе долг с залогом 10 объектов недвижимости по заниженной стоимости в 10 млн долл. Это в 8,5 раза меньше ипотечной стоимости. Недвижимости пытались избавиться для снятия обременения с имущества и фиктивного выполнения условий кредитного договора. Также оказалось, что в августе 2021 года были отчуждены два объекта недвижимости Gooiord по цене, значительно ниже рыночной стоимости.

В компании «Ильяшев и партнеры» пояснили, что согласно ст. 98 Уголовно-процессуального кодекса Украины вещественными доказательствами являются, среди прочего, «материальные объекты, которые были приобретены уголовно противоправным путем и / или получены юридическим лицом в результате совершения уголовного преступления».

Напомним, гражданская жена народного депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака Наталья Лавренюк купила огромную квартиру в центре Москвы. Вторая половинка соратника Виктора Медведчука является владелицей квартиры на 657 кв. м в одном из самых дорогих жилых комплексов Москвы Knightsbridge Privat Park.

Источник: «Бабель»