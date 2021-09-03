Центр Києва. Фото: kiev.ua

https://racurs.ua/ua/n159593-elitna-neruhomist-u-centri-kyieva-vyznana-policiieu-rechovymy-dokazamy-detali.html

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Елітна нерухомість у центрі Києва була визнана Національною поліцією речовими доказами у кримінальній справі.

Мова йде про 12 елітних будинків, у двох з яких розташовані посольства Швеції й Словенії в Україні. Будинки фігурують у кримінальному провадженні щодо посадових осіб компанії Gooiord (Голландія) і грецького банку Marfin Egnatia за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Про це 3 вересня повідомляє «Бабель» із посиланням на прес-службу міжнародної юридичної фірми «Ілляшев і Партнери».

Слідчі вважають, що посадовці Gooiord і Pireaeus Bank (правонаступник Marfin Egnatia Bank Societe Anonyme) змовилися і намагалися продати на закритому аукціоні борг із заставою 10 обʼєктів нерухомості за заниженою вартістю в 10 млн дол. Це в 8,5 рази менше іпотечної вартості. Нерухомості намагалися позбутися для зняття обтяження з майна і фіктивного виконання умов кредитного договору. Також виявилося, що в серпні 2021 року були відчужені два об'єкти нерухомості Gooiord за ціною, значно нижчою за ринкову вартість.

У компанії «Ілляшев та Партнери» пояснили, що згідно зі ст. 98 Кримінально-процесуального кодексу України речовими доказами є, серед іншого, «матеріальні обʼєкти, які були придбані кримінально протиправним шляхом і / або отримані юридичною особою в результаті скоєння кримінального злочину».

Нагадаємо, цивільна дружина народного депутата від «Опозиційної платформи — За життя» Тараса Козака Наталія Лавренюк купила величезну квартиру в центрі Москви. Друга половинка соратника Віктора Медведчука є власницею квартири на 657 кв. м в одному з найдорожчих житлових комплексів Москви Knightsbridge Privat Park.

Джерело: «Бабель»