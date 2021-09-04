Телеканал в США назвал Зеленского «президентом Левински»

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Ракурс

Владимира Зеленского назвал «президентом Левински» американский телеканал C-Span, который транслирует материалы федерального правительства США. Телеканал обнародовал фрагмент видеозаписи переговоров Зеленского с главой Пентагона Ллойдом Остином. В первом абзаце текстовой расшифровки к видео C-Span допустил ошибку в фамилии украинского лидера.

Инцидент произошел еще 31 августа, когда американский канал разместил на сайте стенограмму и видео переговоров. Ошибка содержится только в начале стенограммы, в остальных случаях фамилия Зеленского написана правильно.

Кроме этого, C-Span в том же месте неправильно указал фамилию министра обороны Андрея Тарана, назвав его «министром Теграном».

Отметим, что в США фамилия Левински ассоциируется со скандалом 1998 года, связанным с экс-президентом США Биллом Клинтоном и стажеркой Белого дома Моникой Левински.

Напомним, после скандального телефонного разговора тогдашнего президента США Дональда Трампа с Зеленским, в соцсетях главу государства также называли «Моникой Зеленски». Это прозвище тогда звучало на американском телевидении и в заголовках иностранных СМИ.