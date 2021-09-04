Телеканал у США назвав Зеленського «президентом Левінські»

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Ракурс

Володимира Зеленського назвав «президентом Левінські» американський телеканал C-Span, який транслює матеріали федерального уряду США. Телеканал оприлюднив фрагмент відеозапису переговорів Зеленського з очільником Пентагону Ллойдом Остіном. У першому абзаці текстової розшифровки до відео C-Span допустив помилку щодо прізвища українського лідера.

Інцидент стався ще 31 серпня, коли американський канал розмістив на сайті стенограму і відео перемовин. Помилка міститься лише на початку стенограми, в решті випадків прізвище Зеленського вжито правильно.

Окрім цього, C-Span у тому ж місці неправильно вказав прізвище міністра оборони Андрія Тарана, назвавши його «міністром Теграном».

Зауважимо, що у США прізвище Левінські асоціюється зі скандалом 1998 року, пов’язаним із екс-президентом США Біллом Клінтоном і стажеркою Білого дому Монікою Левінські.

Нагадаємо, після скандальної телефонної розмови тодішнього президента США Дональда Трампа із Зеленським, у соцмережах главу держави також називали «Монікою Зеленські». Це прізвисько тоді звучало на американському телебаченні і в заголовках іноземних ЗМІ.