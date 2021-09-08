Озонирование зубов: новая технология моментальной дезинфекции

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Чистка зубов не является гарантом полного удаления бактерий и остатков пищи. Все равно не получится вычистить ротовую полость на 100%, что в результате может привести к развитию разных заболеваний и проблем. Чтобы обеспечить стерильность и защитить зубы от бактерий используется новая технология — озонирование.

Практически каждая известная стоматологическая клиника в наше время предлагает подобную услугу. Также ее можно заказать здесь, где профессионалы клиники «Люми-Дент» оценят ситуацию и выполнят соответствующую работу с гарантией качества.

Принцип работы озонирования

Основной формулой является изотоп озона. Он не отличается стабильностью, соответственно будет распадаться на три отдельные атомы кислорода. В случае с человеком он абсолютно безопасный и необходимый, но при влиянии на бактерии происходит губительное воздействие и они гибнут. Насыщенная кислородом среда — это как раз то, чем пользуется стоматолог.

Впервые озон стали использовать для стерилизации рабочих инструментов. Не так давно озон стали использовать для обработки ротовой полости. Итоговый результат гарантирует уничтожение бактерий до 99% с сохранением результата на относительно длительный период.

Озонирование для детей

Один из способов сохранения молочных зубов и предупреждения появления кариеса — своевременное озонирование и защита эмали от повреждений. При этом болезненные ощущения отсутствуют, что важно для работы с детьми. Основные преимущества такой процедуры можно обозначить так:

никаких уколов, бормашины и сверления;

один зуб обрабатывается приблизительно за 30−60 секунд;

гарантируется безопасность из-за бесконтактного воздействия на зубы;

ткани зубов обеззараживаются на глубине до 2 мм.

Эмаль не поддается негативному воздействию и сохраняет свой цвет. Стоматология «Люми-Дент» высоко ценит эту технологию и во многих ситуациях врачи предлагают вариант именно с озонированием.

Кому и когда подойдет озонирование?

Эта процедура актуальная не только для детей, но и для всех категорий пациентов. Обработка с использованием принципов озонирования пригодится в следующих ситуациях:

лечение зубов, в частности, избавление от пародонтоза, гингивита и пародонтита;

протезирование зубов;

лечение кариеса на разных стадиях;

снижение гиперчувствительности;

лечение инфекционных заболеваний ротовой полости.

Универсальное воздействие положительным образом повлияет на состояние ротовой полости, обеспечивая сохранение необходимых стандартов сохранения здоровой эмали.

Процесс обработки зубов

Современный подход к реализации процедуры озонирования сопровождается простотой и высоким уровнем безопасности. Предварительно зуб обрабатывается антисептическим раствором. После этого на зуб надевается силиконовый колпачок. Из него удаляется лишний воздух, но одновременно с тем туда закачивается озон. В среднем обработка займет от 20 до 30 секунд.

Закрепление результата происходит с помощью обработки поверхности эмали специальным раствором. По итогу на один зуб уходит 1 минута времени.