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Ракурс
Озонирование зубов: новая технология моментальной дезинфекции

Озонирование зубов: новая технология моментальной дезинфекции

8 сен 2021, 14:07
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Чистка зубов не является гарантом полного удаления бактерий и остатков пищи. Все равно не получится вычистить ротовую полость на 100%, что в результате может привести к развитию разных заболеваний и проблем. Чтобы обеспечить стерильность и защитить зубы от бактерий используется новая технология — озонирование.

Практически каждая известная стоматологическая клиника в наше время предлагает подобную услугу. Также ее можно заказать здесь, где профессионалы клиники «Люми-Дент» оценят ситуацию и выполнят соответствующую работу с гарантией качества.

Принцип работы озонирования

Основной формулой является изотоп озона. Он не отличается стабильностью, соответственно будет распадаться на три отдельные атомы кислорода. В случае с человеком он абсолютно безопасный и необходимый, но при влиянии на бактерии происходит губительное воздействие и они гибнут. Насыщенная кислородом среда — это как раз то, чем пользуется стоматолог.

Озонирование зубов: новая технология моментальной дезинфекции

Впервые озон стали использовать для стерилизации рабочих инструментов. Не так давно озон стали использовать для обработки ротовой полости. Итоговый результат гарантирует уничтожение бактерий до 99% с сохранением результата на относительно длительный период.

Озонирование для детей

Один из способов сохранения молочных зубов и предупреждения появления кариеса — своевременное озонирование и защита эмали от повреждений. При этом болезненные ощущения отсутствуют, что важно для работы с детьми. Основные преимущества такой процедуры можно обозначить так:

  • никаких уколов, бормашины и сверления;

  • один зуб обрабатывается приблизительно за 30−60 секунд;

  • гарантируется безопасность из-за бесконтактного воздействия на зубы;

  • ткани зубов обеззараживаются на глубине до 2 мм.

Эмаль не поддается негативному воздействию и сохраняет свой цвет. Стоматология «Люми-Дент» высоко ценит эту технологию и во многих ситуациях врачи предлагают вариант именно с озонированием.

Кому и когда подойдет озонирование?

Эта процедура актуальная не только для детей, но и для всех категорий пациентов. Обработка с использованием принципов озонирования пригодится в следующих ситуациях:

  • лечение зубов, в частности, избавление от пародонтоза, гингивита и пародонтита;

  • протезирование зубов;

  • лечение кариеса на разных стадиях;

  • снижение гиперчувствительности;

  • лечение инфекционных заболеваний ротовой полости.

Универсальное воздействие положительным образом повлияет на состояние ротовой полости, обеспечивая сохранение необходимых стандартов сохранения здоровой эмали.

Процесс обработки зубов

Современный подход к реализации процедуры озонирования сопровождается простотой и высоким уровнем безопасности. Предварительно зуб обрабатывается антисептическим раствором. После этого на зуб надевается силиконовый колпачок. Из него удаляется лишний воздух, но одновременно с тем туда закачивается озон. В среднем обработка займет от 20 до 30 секунд.


Закрепление результата происходит с помощью обработки поверхности эмали специальным раствором. По итогу на один зуб уходит 1 минута времени.

Озонирование зубов: новая технология моментальной дезинфекции

Источник: Ракурс


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