ВОЗ. Фото: пресс-служба

https://racurs.ua/n159883-protiv-revakcinacii-vystupila-voz-v-chem-prichina.html

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Вакцинация от коронавируса в мире продолжается — в то же время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала воздержаться от проведения ревакцинации в этом году.

В организации утверждают, что не все страны получили достаточное количество доз вакцины от коронавируса. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, передает The Guardian.

ВОЗ призвала страны избегать дополнительных прививок против коронавируса до конца года, указав на миллионы людей во всем мире, которые еще не получили ни одной дозы.

Глава организации призвал богатые страны и производителей вакцин отдать приоритет прививке медицинских работников и уязвимых групп населения в бедных странах вместо дополнительной вакцинации людей, которые уже прошли полную вакцинацию.

Я не буду молчать, когда компании и страны, которые контролируют мировые поставки вакцин, полагают, что бедные слои населения мира должны довольствоваться остатками вакцин, — подчеркнул он.



Напомним, ранее мы сообщали, что ВОЗ осудила богатые страны за создание больших запасов вакцины от коронавируса, а также лекарств и средств защиты. ВОЗ считает, что провал честного распределения препаратов иммунопрофилактики «подпитывает» вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 по всему миру.

Источник: The Guardian