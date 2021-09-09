ВООЗ. Фото: прес-служба

https://racurs.ua/ua/n159883-proty-revakcynaciyi-vystupyla-vooz-u-chomu-prychyna.html

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Вакцинація від коронавірусу у світі триває — натомість Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) закликала утриматися від проведення ревакцинації цьогоріч.

В організації стверджують, що ще не всі країни отримали достатню кількість доз вакцини від коронавірусу. Про це заявив очільник ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус, передає The Guardian.

ВООЗ закликала країни уникати додаткових щеплень проти коронавірусу до кінця року, вказавши на мільйони людей у всьому світі, які ще не дістали жодної дози.

Очільник організації закликав багаті країни та виробників вакцин віддати пріоритет щепленню медичних працівників та вразливим групам населення в бідних країнах замість додаткової вакцинації людей, які вже пройшли повну вакцинацію.

Я не буду мовчати, коли компанії та країни, які контролюють світові поставки вакцин, думають, що бідні верстви населення світу повинні задовольнятися залишками вакцин, — наголосив він.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ВООЗ засудила багаті країни за створення великих запасів вакцини від коронавірусу, а також ліків і засобів захисту. ВООЗ вважає, що провал чесного розподілу препаратів імунопрофілактики «підживлює" спалахи коронавірусної інфекції COVID-19 по всьому світу.

Джерело: The Guardian