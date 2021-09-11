Данилов призвал партнеров Украины действовать против РФ из-за Крыма. Фото: УП

https://racurs.ua/n160011-danilov-prizval-partnerov-ukrainy-deystvovat-protiv-rf-iz-za-kryma.html

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Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны, призвал страны-участницы саммита «Крымская платформа» к действиям против Российской Федерации из-за оккупации и репрессий в Крыму.

Он подчеркнул, что был поражен количеством партнеров на саммите, но после громких заявлений западных политиков должны быть действия против страны-агрессора. Об этом Данилов в интервью «Радіо Свобода».

Обещать и делать — это два разных действия… Я был поражен количеством партнеров, которые поддержали Крымскую платформу, но сейчас после этого должны быть действия. Вы видите, что сейчас происходит в Крыму… — отметил он.

По словам чиновника, словосочетание «мы обеспокоены» на сегодня слишком мало для того, чтобы в Крыму продолжались репрессии. Против оккупантов надо действовать активно, считает Данилов. Секретарь СНБО отметил, что эти действия могут быть экономическими или финансовыми. О военной составляющей здесь речь не идет.

Напомним, 8 сентября послы Европейского Союза продлили санкции против России за аннексию Крыма и оккупацию части Донбасса. Дипломаты дали «зеленый свет» для пролонгации визовых запретов и замораживания активов еще на полгода для 177 человек и 48 компаний, причастных к подрыву территориальной целостности Украины.

Источник: «Радіо Свобода»