Данілов закликав партнерів України діяти проти РФ через Крим. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n160011-danilov-zaklykav-partneriv-ukrayiny-diyaty-proty-rf-cherez-krym.html

Ракурс

Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки і оборони, закликав країни-учасниці саміту «Кримська платформа» до дій проти Російської Федерації через окупацію та репресії в Криму.

Він наголосив, що був вражений кількістю партнерів на саміті, але після гучних заяв західних політиків мають бути дії проти країни-агресора. Про це Данілов в інтерв’ю «Радіо Свобода».

Обіцяти і робити — це дві різні дії… Я був вражений кількістю партнерів, які підтримали Кримську платформу, але зараз після цього мають бути дії. Ви бачите, що зараз відбувається в Криму… — зазначив він.

За словами високопосадовця, словосполучення «ми занепокоєні» на сьогодні занадто замало для того, щоб у Криму продовжувалися репресії. Проти окупантів треба діяти активно, вважає Данілов. Секретар РНБО відзначив, що ці дії можуть бути економічними чи фінансовими. Про військову складову тут не йдеться.

Нагадаємо, 8 вересня посли Європейського Союзу продовжили санкції проти Росії за анексію Криму і окупацію частини Донбасу. Дипломати дали «зелене світло» для пролонгації візових заборон і замороження активів ще на півроку для 177 осіб і 48 компаній, причетних до підриву територіальної цілісності України.

Джерело: «Радіо Свобода»