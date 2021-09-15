В Украине официально ликвидировали ГАСИ

https://racurs.ua/n160222-gasi-likvidirovalo-pravitelstvo-vmesto-nee-budet-novoe-vedomstvo.html

Ракурс

Кабмин сегодня, 15 сентября, принял решение о ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) и передачи функций государственного архитектурно-строительного контроля и надзора новому органу — Государственной инспекции архитектуры и градостроительства (ГИАГ).

Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов.

С сегодняшнего дня ДАБИ (Государственная архитектурно-строительная инспекция) — она же ГАСИ, она же ГАСК — прекратила свое существование. Все 100% штата будут уволены, — подчеркнул Чернышов. — Ни один сотрудник ГАСИ не работает в новосозданном ГИАГ.

По словам Чернышова, ликвидация ГАСИ была необходимостью — на «токсическую и коррумпированную работу» этого ведомства поступали тысячи жалоб.

Без этого важного шага завершение реформы градостроительства было бы невозможным, — подчеркнул министр.

Чернышов отметил, что ГИАГ в Украине заработает уже завтра — 16 сентября.

Это — не замена ГАСИ, а полноценно новый орган с отличной структурой, полномочиями, а главное — принципами работы, — заверил министр.

По словам Чернышова, в ГИАГ минимизирован человеческий фактор в работе, а процесс получения разрешений цифровизован, что призвано нивелировать коррупционные риски.