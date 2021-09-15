В Україні офіційно ліквідували ДАБІ

https://racurs.ua/ua/n160222-dabi-likviduvav-uryad-zamist-neyi-bude-diam.html

Ракурс

Кабмін сьогодні, 15 вересня, ухвалив рішення про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) й передачі функцій державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду новому органу — Державній інспекції архітектури та містобудування (ДІАМ).

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

Відсьогодні ДАБІ (Державна архітектурно-будівельна інспекція) — вона ж ГАСИ, вона ж ГАСК — припинила своє існування. Усі 100% штату буде звільнено, — наголосив Чернишов. — Жоден співробітник ДАБІ не працює у новоствореній ДІАМ.

За словами Чернишова, ліквідація ДАБІ була необхідність — на «токсичну та корумповану роботу» цього відомства надходили тисячі скарг.

Без цього важливого кроку завершення реформи містобудування було б неможливим, — наголосив міністр.

Чернишов зазначив, що ДІАМ в Україні запрацює вже завтра — 16 вересня.

Це — не заміна ДАБІ, а повноцінно новий орган з відмінною структурою, повноваженнями, а головне — принципами роботи, — запевнив міністр.

За словами Чернишова, у ДІАМ мінімізовано людський фактор у роботі, а процес отримання дозволів цифровізовано, що покликано нівелювати корупційні ризики.