Жителя Одессы обвиняют в многочисленных случаях изнасилования несовершеннолетних, фото: «Городской сайт Днепра»

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В Одессе местного жителя будут судить развращение и изнасилование 10 несовершеннолетних и малолетних девочек, а также изготовление продукции порнографического характера с их участием (ч. 1 и 2 ст. 156, ч. 3, 4 и 6 ст. 152, ч. 4 ст. 301 Уголовного кодекса).

Соответствующий обвинительный акт направлен в суд. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По информации следствия, обвиняемый в течение 2016−2021 годов в соцсети «Вконтакте» и мессенджерах «Telegram», «Viber», «WhatsApp» общался с малолетними и несовершеннолетними девушками, используя псевдоним и фотографию своего сына.

Отмечается, что злоумышленник, в частности, вел с ними цинично-откровенные разговоры на сексуальные темы и посылал им изображения и видеозаписи порнографического содержания, а войдя в доверие, получал от потерпевших фото интимного характера.

Впоследствии, узнавая на страницах в соцсетях номера мобильных телефонов девушек, он звонил им и представлялся сотрудником полиции, который якобы осуществляет контроль за распространением в интернете публикаций порнографического характера.

Пользуясь неопытностью подростков, мужчина угрожал, что сообщит их родителям, родственникам и в школе, где они учились, о фактах распространения ими в сети обнаженных фото и предлагал встретиться под предлогом обсуждения и решения данной ситуации, — отмечается в сообщении.



Злоумышленник угрожал разглашением сведений, порочащих их честь и достоинство, побуждая пострадавших соглашаться на встречи в малолюдном месте, во время которых насиловал их.

Напомним, в феврале в Донецкой области к 15 годам заключения приговорили местного жителя, которого обвиняли в изнасиловании 19 несовершеннолетних.