Жителя Одеси звинувачують у численних випадках зґвалтування неповнолітніх, фото: «Городской сайт Днепра»

https://racurs.ua/ua/n160242-10-nepovnolitnih-z-valtuvav-odesyt-vydauchy-sebe-za-policeyskogo-detali.html

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В Одесі місцевого жителя судитимуть розбещення та зґвалтування 10 неповнолітніх та малолітніх дівчат, а також виготовлення продукції порнографічного характеру за їх участі (ч. 1 і 2 ст. 156, ч. 3, 4 і 6 ст. 152, ч. 4 ст. 301 Кримінального кодексу).

Відповідний обвинувальний акт спрямовано до суду. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

За інформацією слідства, обвинувачений протягом 2016−2021 років у соцмережі «Вконтакте» та месенджерах «Telegram», «Viber», «WhatsApp» спілкувався з малолітніми та неповнолітніми дівчатами, використовуючи псевдонім та фотографію свого сина.

Зазначається, що зловмисник, зокрема, вів з ними цинічно-відверті розмови на сексуальні теми та надсилав їм зображення та відеозаписи порнографічного змісту, а увійшовши в довіру, отримував від потерпілих фото інтимного характеру.

Згодом, дізнаючись на сторінках в соцмережах номери мобільних телефонів дівчат, він телефонував їм та представлявся співробітником поліції, який нібито здійснює контроль за розповсюдженням в інтернеті публікацій порнографічного характеру.

Користуючись недосвідченістю підлітків, чоловік погрожував, що повідомить їх батькам, родичам та в школі, де вони навчались, про факти розповсюдження ними в мережі оголених фото та пропонував зустрітись під приводом обговорення та вирішення даної ситуації, — зазначається в повідомленні.



Зловмисник погрожував розголошенням відомостей, що ганьблять їх честь та гідність, спонукаючи постраждалих погоджуватися на зустрічі у малолюдному місці, під час яких ґвалтував їх.

Нагадаємо, у лютому на Донеччині до 15 років ув’язнення засудили місцевого жителя, якого звинувачували у зґвалтуванні 19 неповнолітніх.