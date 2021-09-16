База на 53 млн персональных данных украинцев оказалась за пределами страны

https://racurs.ua/n160250-baza-na-53-mln-personalnyh-dannyh-ukraincev-okazalas-za-predelami-strany.html

Ракурс

Сайт с базой данных, который может содержать почти 53 млн записей персональных данных украинцев, попал в поле зрения правоохранителей. По их данным, этот ресурс уже больше года не обновляется и не активен.

Начальник отдела противодействия преступлениям в сфере компьютерных систем Департамента киберполиции Нацполиции Сергей Липка рассказал, что информация об этом событии внесена в Единый реестр досудебных расследований внесли по ч. 1 ст. 182 УК (нарушение неприкосновенности частной жизни), пишет MediaSapiens.

Мы будем устанавливать именно наличие на ресурсе конфиденциальной информации. Подключать компетентные органы, которые смогут провести экспертизу, чтобы мы могли подтвердить, что на ресурсе действительно распространяют конфиденциальную информацию, вероятно, персональные данные, — указал Липка.

Полиция будет определить, подпадает ли информация, обнародованная на этом сайте, под действие закона Украины о защите персональных данных. Правоохранители установили, что ресурс находится на хостинг-провайдере за пределами Украины.

На данном этапе мы не готовы сказать, есть ли там только граждане Украины, так как, кроме Украины, там очень много других городов многих других стран. Когда мы проведем это расследование, будет понятна ситуация, определимся с реальным хостинг-провайдером, где физически находится сайт. Тогда уже будем принимать меры и устанавливать, администрируется ли этот ресурс, какие варианты его блокировки и будут устанавливаться лица, которые могут быть причастны, — пояснил Липка.



Напомним, 13 сентября офис омбудсмена сообщил, что нашел в интернете сайт с базой данных украинцев, который может содержать почти 53 млн записей персональных данных. Государственная служба спецсвязи и защиты информации указала, что провайдеры по решению СНБО должны заблокировать доступ к этому сайту.

Источник: MediaSapiens