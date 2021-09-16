База на 53 млн персональних даних українців опинилася за межами країни

https://racurs.ua/ua/n160250-baza-na-53-mln-personalnyh-danyh-ukrayinciv-opynylasya-za-mejamy-krayiny.html

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Сайт з базою даних, що може містити майже 53 млн записів персональних даних українців, потрапив в поле зору правоохоронців. За їхніми даними, цей ресурс вже понад рік не оновлюється та не активний.

Начальник відділу протидії злочинам у сфері комп’ютерних систем Департаменту кіберполіції Нацполіції Сергій Липка розповів, що інформація про цю подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли за ч. 1 ст. 182 ККУ (порушення недоторканності приватного життя), пише MediaSapiens.

Ми встановлюватимемо саме наявність на ресурсі конфіденційної інформації. Підключатимемо компетентні органи, які зможуть провести експертизу, щоб ми могли підтвердити, що на ресурсі дійсно розповсюджують конфіденційну інформацію, ймовірно, персональні дані, — вказав Липка.

Поліція має визначити, чи підпадає інформація, оприлюднена на цьому сайті, під закон України про захист персональних даних. Правоохоронці встановили, що ресурс знаходиться на хостинг-провайдері за межами України.

На даному етапі ми не готові сказати, чи є там громадяни України, оскільки, крім України, там є дуже багато інших міст багатьох інших країн. Коли ми проведемо це розслідування, буде зрозуміла ситуація, визначимося з реальним хостинг-провайдером, де фізично знаходиться сайт. Тоді вже будемо вживати заходів та встановлювати, чи адмініструється цей ресурс, які варіанти щодо його блокування та встановлювати осіб, які можуть бути причетними, — пояснив Липка.



Нагадаємо, 13 вересня офіс омбудсмена повідомив, що знайшов в інтернеті сайт із базою даних українців, що може містити майже 53 млн записів персональних даних. Державна служба спецзв’язку та захисту інформації вказала, що провайдери за рішенням РНБО мають заблокувати доступ до цього сайту.

Джерело: MediaSapiens