Как будут работать школы с 20 сентября, пояснило Минобразования

https://racurs.ua/n160259-kak-budut-rabotat-shkoly-s-20-sentyabrya-poyasnilo-minobrazovaniya.html

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Как будут работать школы с 20 сентября, учитывая введение Кабинетом министров нового «ковидного» постановления о карантинных ограничениях, рассказали в Министерстве науки и образования Украины. Соответствующее постановление вступает в силу с 20 сентября 2021 года.

В случае введения «желтого» уровня эпидемической опасности посещение учебных заведений соискателями образования разрешено при условии наличия не менее чем в 80% работников школ сертификата вакцинации или международного, внутреннего, иностранного сертификата. Сертификат может подтверждать:

вакцинацию от COVID-19 полным курсом однодозной или двухдозной вакцины (зеленые сертификаты);

вакцинацию от COVID-19 одной дозой двухдозной вакцины (желтые сертификаты);

отрицательный результат тестирования методом полимеразной цепной реакции;

выздоровление от указанной болезни.

«Красная» зона не обязательно будет означать закрытие школ — посещение учебных заведений будет разрешено при условии 100% вакцинации работников учебного заведения. Речь идет о сертификатах, которые могут подтвердить:

вакцинацию от COVID-19 полным курсом однодозной или дводознои вакцины (зеленые сертификаты);

отрицательный результат тестирования методом полимеразной цепной реакции;

выздоровление лица от болезни.

Срок действия COVID-сертификатов, подтверждающих вакцинацию одной дозой вакцины (желтые сертификаты) с даты введения дозы составит 120 дней, двумя дозами (зеленый сертификат) — 365 дней.

COVID-сертификат, подтверждающий отрицательный результат тестирования методом полимеразной цепной реакции, будет действовать 72 ч. Срок действия сертификата о выздоровлении от COVID-19 составит 180 дней.

COVID-сертификаты будут иметь цветные отметки исключительно в цифровом формате, печатать их на бумаге соответствующего цвета не требуется. Действие сертификата можно подтвердить с помощью портала «Дія».