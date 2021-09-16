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Ракурс
COVID-19 наступает — уровень заболеваемости превышен в 20 областях

COVID-19 наступает — уровень заболеваемости превышен в 20 областях

16 сен 2021, 11:05
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Уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 по состоянию на утро 16 сентября превышен в Киеве и 20 регионах. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Согласно данным Минздрава, 15 сентября показатель уровня заболеваемости COVID-19, который определен на уровне 75 на 100 тыс. населения, превышен в Киеве и 20 регионах, в частности в:

Киеве уровень заболеваемости составил 144 на 100 тыс. населения;

  • Винницкой области — 75;

  • Волынской области — 89;

  • Днепропетровской области — 83;

  • Донецкой области — 96;

  • Житомирской области — 122;

  • Запорожской области — 109;

  • Ивано-Франковской области — 87;

  • Киевской области — 78;

  • Луганской области — 235;

  • Львовской области — 124;

  • Одесской области — 115;

  • Ровенской области — 117;

  • Сумской области — 97;

  • Тернопольской области -160;

  • Харьковской области — 127;

  • Херсонской области — 119;

  • Хмельницкой области — 124;

  • Черкасской области — 90;

  • Черновицкой области — 271;

  • Черниговской области — 82.


Кроме этого, в семи регионах превышена динамика уровня госпитализаций больных с коронавирусная инфекцией. Так, три дня подряд показатель динамики уровня госпитализаций, который установлен на уровне 50%, превышен в Винницкой (69,8%), Львовской (83,1%) и Николаевской областях (69,3%).

Напомним, по состоянию на утро 16 сентября в Украине зафиксировано 5 тыс. 744 новых случаев коронавирусной болезни. За все время пандемии в Украине заболели 2,3 млн человек, умер 54 тыс. 651 украинец.

Источник: Ракурс


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