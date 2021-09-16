COVID-19 наступает — уровень заболеваемости превышен в 20 областяхhttps://racurs.ua/n160241-covid-19-nastupaet-uroven-zabolevaemosti-prevyshen-v-20-oblastyah.htmlРакурс
Уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 по состоянию на утро 16 сентября превышен в Киеве и 20 регионах. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Согласно данным Минздрава, 15 сентября показатель уровня заболеваемости COVID-19, который определен на уровне 75 на 100 тыс. населения, превышен в Киеве и 20 регионах, в частности в:
Киеве уровень заболеваемости составил 144 на 100 тыс. населения;
Винницкой области — 75;
Волынской области — 89;
Днепропетровской области — 83;
Донецкой области — 96;
Житомирской области — 122;
Запорожской области — 109;
Ивано-Франковской области — 87;
Киевской области — 78;
Луганской области — 235;
Львовской области — 124;
Одесской области — 115;
Ровенской области — 117;
Сумской области — 97;
Тернопольской области -160;
Харьковской области — 127;
Херсонской области — 119;
Хмельницкой области — 124;
Черкасской области — 90;
Черновицкой области — 271;
Черниговской области — 82.
Кроме этого, в семи регионах превышена динамика уровня госпитализаций больных с коронавирусная инфекцией. Так, три дня подряд показатель динамики уровня госпитализаций, который установлен на уровне 50%, превышен в Винницкой (69,8%), Львовской (83,1%) и Николаевской областях (69,3%).
Напомним, по состоянию на утро 16 сентября в Украине зафиксировано 5 тыс. 744 новых случаев коронавирусной болезни. За все время пандемии в Украине заболели 2,3 млн человек, умер 54 тыс. 651 украинец.