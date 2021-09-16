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COVID-19 наступає - рівень захворюваності перевищено у 20 областях

COVID-19 наступає - рівень захворюваності перевищено у 20 областях

16 вер 2021, 11:05
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Рівень захворюваності на коронавірусну інфекцію COVID-19 станом на ранок 16 вересня перевищено в Києві та 20 регіонах. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Згідно з даними МОЗ, 15 вересня показник рівня захворюваності на COVID-19, який визначено на рівні 75 на 100 тис. населення, перевищено у Києві та 20 регіонах, зокрема у:

Києві рівень захворюваності склав 144 на 100 тис. населення;

  • Вінницькій області — 75;

  • Волинській області — 89;

  • Дніпропетровській області — 83;

  • Донецькій області — 96;

  • Житомирській області — 122;

  • Запорізькій області — 109;

  • Івано-Франківській області — 87;

  • Київській області — 78;

  • Луганській області — 235;

  • Львівській області — 124;

  • Одеській області — 115;

  • Рівненській області — 117;

  • Сумській області — 97;

  • Тернопільській області -160;

  • Харківській області — 127;

  • Херсонській області — 119;

  • Хмельницькій області — 124;

  • Черкаській області — 90;

  • Чернівецькій області — 271;

  • Чернігівській області — 82.


Окрім цього, у семи регіонах перевищено динаміку рівня госпіталізацій хворих з коронавірусною інфекцією. Так, три дні поспіль показник динаміки рівня госпіталізацій, який встановлено на рівні 50%, перевищено у Вінницькій (69,8%), Львівській (83,1%) та Миколаївській областях (69,3%).

Нагадаємо, станом на ранок 16 вересня в Україні зафіксовано 5 тис. 744 нових випадків коронавірусної хвороби. За весь час пандемії в Україні захворіли 2,3 млн осіб, помер 54 тис. 651 українець.

Джерело: Ракурс


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