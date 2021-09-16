COVID-19 наступає - рівень захворюваності перевищено у 20 областях

https://racurs.ua/ua/n160241-covid-19-nastupaie-riven-zahvoruvanosti-perevyscheno-u-20-oblastyah.html

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Рівень захворюваності на коронавірусну інфекцію COVID-19 станом на ранок 16 вересня перевищено в Києві та 20 регіонах. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Згідно з даними МОЗ, 15 вересня показник рівня захворюваності на COVID-19, який визначено на рівні 75 на 100 тис. населення, перевищено у Києві та 20 регіонах, зокрема у:

Києві рівень захворюваності склав 144 на 100 тис. населення;

Вінницькій області — 75;

Волинській області — 89;

Дніпропетровській області — 83;

Донецькій області — 96;

Житомирській області — 122;

Запорізькій області — 109;

Івано-Франківській області — 87;

Київській області — 78;

Луганській області — 235;

Львівській області — 124;

Одеській області — 115;

Рівненській області — 117;

Сумській області — 97;

Тернопільській області -160;

Харківській області — 127;

Херсонській області — 119;

Хмельницькій області — 124;

Черкаській області — 90;

Чернівецькій області — 271;

Чернігівській області — 82.

Окрім цього, у семи регіонах перевищено динаміку рівня госпіталізацій хворих з коронавірусною інфекцією. Так, три дні поспіль показник динаміки рівня госпіталізацій, який встановлено на рівні 50%, перевищено у Вінницькій (69,8%), Львівській (83,1%) та Миколаївській областях (69,3%).

Нагадаємо, станом на ранок 16 вересня в Україні зафіксовано 5 тис. 744 нових випадків коронавірусної хвороби. За весь час пандемії в Україні захворіли 2,3 млн осіб, помер 54 тис. 651 українець.