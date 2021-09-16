COVID-19 наступає - рівень захворюваності перевищено у 20 областяхhttps://racurs.ua/ua/n160241-covid-19-nastupaie-riven-zahvoruvanosti-perevyscheno-u-20-oblastyah.htmlРакурс
Рівень захворюваності на коронавірусну інфекцію COVID-19 станом на ранок 16 вересня перевищено в Києві та 20 регіонах. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.
Згідно з даними МОЗ, 15 вересня показник рівня захворюваності на COVID-19, який визначено на рівні 75 на 100 тис. населення, перевищено у Києві та 20 регіонах, зокрема у:
Києві рівень захворюваності склав 144 на 100 тис. населення;
Вінницькій області — 75;
Волинській області — 89;
Дніпропетровській області — 83;
Донецькій області — 96;
Житомирській області — 122;
Запорізькій області — 109;
Івано-Франківській області — 87;
Київській області — 78;
Луганській області — 235;
Львівській області — 124;
Одеській області — 115;
Рівненській області — 117;
Сумській області — 97;
Тернопільській області -160;
Харківській області — 127;
Херсонській області — 119;
Хмельницькій області — 124;
Черкаській області — 90;
Чернівецькій області — 271;
Чернігівській області — 82.
Окрім цього, у семи регіонах перевищено динаміку рівня госпіталізацій хворих з коронавірусною інфекцією. Так, три дні поспіль показник динаміки рівня госпіталізацій, який встановлено на рівні 50%, перевищено у Вінницькій (69,8%), Львівській (83,1%) та Миколаївській областях (69,3%).
Нагадаємо, станом на ранок 16 вересня в Україні зафіксовано 5 тис. 744 нових випадків коронавірусної хвороби. За весь час пандемії в Україні захворіли 2,3 млн осіб, помер 54 тис. 651 українець.