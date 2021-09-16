Як працюватимуть школи з 20 вересня, пояснило Міносвіти

https://racurs.ua/ua/n160259-yak-pracuvatymut-shkoly-z-20-veresnya-poyasnylo-minosvity.html

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Як працюватимуть школи з 20 вересня, зважаючи на запровадження Кабінетом міністрів нової «ковідної» постанови щодо карантинних обмежень, розповіли у Міністерстві науки та освіти України. Відповідна постанова набирає чинності з 20 вересня 2021 року.

У разі запровадження «жовтого» рівня епідемічної небезпеки відвідування закладів освіти здобувачами освіти буде дозволено за умови наявності не менше як у 80% працівників шкіл сертифіката вакцинації, чи міжнародного, внутрішнього або іноземного сертифіката. Сертифікат може підтверджувати:

вакцинацію від COVID-19 повним курсом однодозної чи дводозної вакцини (зелені сертифікати);

вакцинацію від COVID-19 однією дозою дводозної вакцини (жовті сертифікати);

негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції;

одужання особи від зазначеної хвороби.

«Червона» зона не обов’язково означатиме закриття шкіл — відвідування закладів освіти буде дозволено за умови 100% вакцинації працівників закладу освіти. Йдеться про сертифікати, які можуть підтвердити:

вакцинацію від COVID-19 повним курсом однодозної чи дводозної вакцини (зелені сертифікати);

негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції;

одужання особи від зазначеної хвороби.

Строк чинності COVID-сертифікатів, що підтверджують вакцинацію від COVID-19 однією дозою вакцини (жовті сертифікати) від дати введення дози становитиме 120 днів, двома дозами (зелений сертифікат) — 365 днів.

COVID-сертифікат, що підтверджує негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції, діятиме 72 год. Термін дії сертифіката про одужання від COVID-19 становитиме 180 днів.

COVID-сертифікати матимуть кольорові відмітки виключно в цифровому форматі, друкувати їх на папері відповідного кольору не потрібно. Чинність сертифіката можна підтвердити за допомогою порталу «Дія».