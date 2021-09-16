Дороги. Фото: Укравтодор

https://racurs.ua/n160261-gde-samye-plohie-dorogi-v-ukraine-reyting.html

Ракурс

Дороги в Украине высоко оценили жители Винницы — большинство горожан довольны транспортной инфраструктурой города.

В то же время звание худших дорог Украины получили Херсон и Черновцы — так считают жители этих городов. Об этом свидетельствуют данные Украинского муниципального опроса, который проводит Международный республиканский институт (МРИ).

Рейтинг был составлен в соответствии с индексом оценки качества обслуживания и услуг в 24 городах Украины за 22 параметрам (от медицинских и образовательных учреждений до эффективности работы канализации и уличного освещения).

Жителей каждого города, в частности, спрашивали о том, как они оценивают качество местных дорог. Больше всего довольны ими жители Винницы — индекс качества этой услуги здесь составляет 3,7.

Меньше всего качество дорог устраивает жителей Херсона и Черновцов — индекс качества этой услуги составляет всего 1,8. Винница стала лидером также в категории «транспортная инфраструктура, общественный транспорт» (4,0). Последнее место по этому показателю тоже занял Херсон (2,4).

Напомним, ранее мы сообщали, что рейтинг лучших городов Украины установили результаты Украинского муниципального опроса 2021 года, проведенного Международным республиканским институтом (МРИ).