Найгірші дороги. Фото: Укравтодор

https://racurs.ua/ua/n160261-de-naygirshi-dorogy-v-ukrayiny-reytyng.html

Ракурс

Дороги в Україні високо оцінили жителі Вінниці — більшість містян задоволені транспортною інфраструктурою міста.

Натомість звання найгірших доріг України дістали Херсон та Чернівці — так вважають мешканці цих міст. Про це свідчать дані Українського муніципального опитування, яке проводить Міжнародний республіканський інститут (МРІ).

Рейтинг був складений відповідно до індексу оцінки якості обслуговування та послуг у 24 містах України за 22 параметрами (від якості медичних і освітніх закладів до ефективності роботи каналізації та вуличного освітлення).

Мешканців кожного міста, зокрема, запитували про те, як вони оцінюють якість місцевих доріг. Найбільше задоволені ними жителі Вінниці — індекс якості цієї послуги тут складає 3,7.

Найменше якість доріг влаштовує мешканців Херсона та Чернівців — індекс якості цієї послуги дорівнює лише 1,8. Вінниця стала лідером також у категорії «транспортна інфраструктура, громадський транспорт» (4,0). Останнє місце за цим показником теж посів Херсон (2,4).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що рейтинг найкращих міст України встановили результати Українського муніципального опитування 2021 року, проведеного Міжнародним республіканським інститутом (МРІ).