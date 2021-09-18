Свыше 6 тыс. больных и 79 смертей, заразились почти 700 детей — Минздрав

https://racurs.ua/n160350-svyshe-6-tys-bolnyh-i-79-smertey-zarazilis-pochti-700-detey-minzdrav.html

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Третья волна коронавируса в Украине начинает набирать обороты — по состоянию на утро 18 сентября медики зафиксировали 6 тыс. 234 новых случаев COVID-19. К сожалению, 79 украинцев умерли от осложнений заболевания. За минувшие сутки пришлось госпитализировать более 1,7 тыс. пациентов.

17 сентября 2021 года в Украине зафиксировано 6 тыс. 234 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 689, медработников — 89), — сообщила в субботу пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также в течение пятницы протестировано методами ПЦР и ИФА почти 45 тыс. человек. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в:

Харьковской области (761), Львовской области (585), Днепропетровской области (434), Киеве (416), Одесской области (399).

За все время пандемии в Украине:

заболели — 2 млн 344 тыс. 398 человек;

выздоровели — 2 млн 230 тыс. 306 человек;

летальных исходов — 54 тыс. 829.

Напомним, вчера в стране вакцинировали более 132 тыс. граждан. Первую дозу получили 78 тыс. украинцев, полностью иммунизированы — 54 тыс. 290 человек.

Украина сейчас находится на 18 месте в мире по распространению и на 19 — по числу смертей от COVID-19.