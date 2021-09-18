Понад 6 тис. хворих та 79 смертей, заразилися майже 700 дітей — МОЗ

https://racurs.ua/ua/n160350-ponad-6-tys-hvoryh-ta-79-smertey-zarazylysya-mayje-700-ditey-moz.html

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Третя хвиля коронавірусу в Україні починає набирати обертів — станом на ранок 18 вересня медики зафіксували 6 тис. 234 нових випадків COVID-19. На жаль, 79 українців померли від ускладнень захворювання. За минулу добу довелося госпіталізувати понад 1,7 тис. пацієнтів.

17 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 6 тис. 234 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей — 689, медпрацівників — 89), — повідомила у суботу прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Також впродовж п’ятниці протестовано методами ПЛР та ІФА майже 45 тис. осіб. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у:

Харківській області (761), Львівській області (585), Дніпропетровській області (434), Києві (416), Одеській області (399).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло — 2 млн 344 тис. 398 осіб;

одужало — 2 млн 230 тис. 306 осіб;

летальних випадків — 54 тис. 829.

Нагадаємо, вчора в країні вакцинували понад 132 тис. осіб. Першу дозу отримали 78 тис. українців, повністю імунізовані — 54 тис. 290 осіб.

Україна нині перебуває на 18 місці у світі за поширенням і на 19 — за кількістю смертей від COVID-19.