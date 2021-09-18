Понад 6 тис. хворих та 79 смертей, заразилися майже 700 дітей — МОЗhttps://racurs.ua/ua/n160350-ponad-6-tys-hvoryh-ta-79-smertey-zarazylysya-mayje-700-ditey-moz.htmlРакурс
Третя хвиля коронавірусу в Україні починає набирати обертів — станом на ранок 18 вересня медики зафіксували 6 тис. 234 нових випадків COVID-19. На жаль, 79 українців померли від ускладнень захворювання. За минулу добу довелося госпіталізувати понад 1,7 тис. пацієнтів.
17 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 6 тис. 234 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей — 689, медпрацівників — 89), — повідомила у суботу прес-служба Міністерства охорони здоров’я.
Також впродовж п’ятниці протестовано методами ПЛР та ІФА майже 45 тис. осіб. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у:
Харківській області (761),
Львівській області (585),
Дніпропетровській області (434),
Києві (416),
Одеській області (399).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло — 2 млн 344 тис. 398 осіб;
одужало — 2 млн 230 тис. 306 осіб;
летальних випадків — 54 тис. 829.
Нагадаємо, вчора в країні вакцинували понад 132 тис. осіб. Першу дозу отримали 78 тис. українців, повністю імунізовані — 54 тис. 290 осіб.
Україна нині перебуває на 18 місці у світі за поширенням і на 19 — за кількістю смертей від COVID-19.