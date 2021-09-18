Франция отзывает послов из США и Австралии - названа причина

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Франция немедленно отзывает для консультаций своих послов из США и Австралии. Причина такого решения — срыв 56-миллиардного контракта на поставку подводных лодок для Канберры. Париж назвал решение союзников «ударом в спину».

Это исключительное решение вызвано крайне серьезными решениями, объявленными 15 сентября Австралией и США. По просьбе президента нашей страны, я распорядился немедленно отозвать в Париж для консультаций наших послов в США и Австралии, — заявил главный дипломат Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Глава МИД также назвал демарш Австралии из соглашения о строительстве субмарин — неприемлемыми действиями в отношениях между союзниками и партнерами. Канберра и Париж договаривались о поставках подводных лодок, начиная с 2016 года. Теперь же Австралия намерена получить подводные лодки с ядерными силовыми установками благодаря сотрудничеству со США.

Напомним, в сентябре США, Великобритания и Австралия объявили о создании тройственного военно-политического союза AUKUS. Цель союза — сдерживание растущего влияния Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. Британцы и американцы для этого, помимо прочего, намерены передать Австралии технологии по созданию ядерных подводных лодок. США пойдут на такой шаг впервые за 50 лет. Австралия станет седьмой страной в мире, которая эксплуатирует атомные подводные лодки, после США, Великобритании, Франции, Китая, Индии и России.

После создания AUKUS Канберра разорвала многомиллиардный контракт с Парижем на поставку 12 обычных подводных лодок.

В то же время Пекин ранее намекал на дальнейшее сокращение экономических связей с Австралией, для которой Китай является крупнейшим торговым партнером, при поддержке «антикитайской политики США». Посольство Китая в Вашингтоне отреагировало на пакт AUKUS, обвинив страны в «менталитете времен холодной войны и идеологических предрассудках».