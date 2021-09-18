Франція відкликає послів зі США та Австралії — названо причину

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Франція негайно відкликає для консультацій своїх послів зі США та Австралії. Причина такого рішення — зрив 56-мільярдного контракту на постачання підводних човнів для Канберри. Париж назвав рішення союзників «ударом у спину».

Це виняткове рішення спричинене вкрай серйозними рішеннями, оголошеними 15 вересня Австралією і США. На прохання президента нашої країни, я розпорядився негайно відкликати до Парижа для консультацій наших послів у США та Австралії, — заявив головний дипломат Франції Жан-Ів Ле Дріан.

Глава МЗС також назвав демарш Австралії із угоди щодо будівництва субмарин — неприйнятними діями у відносинах між союзниками й партнерами. Канберра та Париж домовлялися про постачання підводних човнів, починаючи із 2016 року. Натомість тепер Австралія має намір отримати підводні човни з ядерними силовими установками завдяки співпраці зі США.

Нагадаємо, у вересні США, Велика Британія і Австралія оголосили про створення потрійного військово-політичного союзу AUKUS. Мета союзу — стримування зростаючого впливу Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні. Британці та американці для цього, окрім іншого, мають намір передати Австралії технології зі створення ядерних підводних човнів. США підуть на такий крок вперше за 50 років. Австралія стане сьомою країною у світі, яка експлуатує атомні підводні човни, після США, Британії, Франції, Китаю, Індії та Росії.

Після створення AUKUS Канберра розірвала багатомільярдний контракт з Парижем на поставку 12 звичайних підводних човнів.

Водночас Пекін раніше натякав на подальше скорочення економічних зв’язків з Австралією, для якої Китай є найбільшим торговим партнером, в разі підтримки «антикитайської політики США». Посольство Китаю в Вашингтоні відреагувало на пакт AUKUS, звинувативши країни у «менталітеті часів холодної війни і ідеологічних забобонах».