Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Анджелина Джоли обвинила Брэда Питта во лжи. Фото: spletnik.ru

Анджелина Джоли обвинила Брэда Питта во лжи

22 сен 2021, 15:58
999

Конфликт Брэда Питта с Анджелиной Джоли не прекращается.

Ранее актер обвинил свою экс-супругу в том, что она пытается лишить его акций их общей собственности за 164 млн долл. во Франции. Теперь актриса ответила скандальным заявлением о лжи со стороны Питта. Об этом сама представитель звезды сообщил изданию Page Six.

Команда Джоли считает, что ее экс-муж пользуется своим положением и ведет нечестную игру. Такое заявление ее представитель сделал после того, как адвокаты Питта подали апелляцию на отстранение судьи, который вел дело бывшего супруга.

Он пользуется своим положением. Такое игривое мастерство — последняя попытка знаменитого истца выиграть дело, — подчеркнул представитель.

Как известно, судебная тяжба Брэда Питта и Анджелины Джоли за детей разыгралась в зале суда в течение последних пяти лет после их развода в 2016 году. Недавно актеру одобрили совместную опеку, однако Джоли подала апелляцию и добилась отстранения судьи. Позже актер подал прошение об отмене этого решения.


Напомним, Анджелина Джоли призналась, что во время брака опасалась за безопасность всей семьи и собственных детей. Она подчеркнула, что за все 14 лет брака она была травмирована и «сломленный» из-за «ужасного» опыта.

Источник: Page Six

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров