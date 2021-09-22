Анджеліна Джолі звинуватила Бреда Пітта в брехні. Фото: spletnik.ru

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Ракурс

Конфлікт Бреда Пітта з Анджеліною Джолі не припиняється.

Раніше актор звинуватив свою екс-дружину в тому, що вона намагається позбавити його акцій їх спільної власності за 164 млн дол. у Франції. Тепер актриса відповіла скандальною заявою про брехню з боку Пітта. Про це сама представник зірки повідомив виданню Page Six.

Команда Джолі вважає, що її екс-чоловік користується своїм становищем та веде нечесну гру. Таку заяву її представник зробив після того, як адвокати Пітта подали апеляцію на відсторонення судді, який вів справу колишнього подружжя.

Він користується своїм становищем. Така грайлива майстерність — остання спроба знаменитого позивача виграти справу, — наголосив представник.

Як відомо, судова тяжба Бреда Пітта й Анджеліни Джолі за дітей розігралася в залі суду протягом останніх п’яти років після їх розлучення в 2016 році. Нещодавно акторові схвалили спільну опіку, проте Джолі подала апеляцію і домоглася відсторонення судді. Натомість актор подав прохання про скасування цього рішення.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі зізналася, що під час шлюбу побоювалася за безпеку всієї родини та власних дітей. Вона наголосила, що за всі 14 років шлюбу вона була травмована і «зломлена» через «жахливий» досвід.

Джерело: Page Six