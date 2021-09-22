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Цена на электроэнергию изменится, фото:

Цену электричества для населения в октябре назвало Минэнергетики

22 сен 2021, 18:06
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Министерство энергетики утвердило договоры купли-продажи электроэнергии в рамках новой модели спецобязательств (ПСО), которая с 1 октября изменит тарифы на электроэнергию для населения.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства по результатам проведенного первым заместителем министра энергетики Юрием Власенко заседания аукционного комитета по продаже электрической энергии по двусторонним договорам.

В ведомстве отмечают, что утверждение этих документов является окончательным этапом нормативной подготовки к запуску финансовой модели ПСО с 1 октября. В Минэнергетики уверяют, что внедрение ПСО позволит снизить тарифы на электроэнергию для населения.


С 1 октября цена электроэнергии будет снижена для 80% бытовых потребителей и составит 1,44 грн/кВт.час при условии потребления до 250 кВт. час, — отмечают в Минэнергетики.

Напомним, во Всемирном банке недавно раскритиковали тарифы на электроэнергию в Украине.

Источник: Ракурс


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