Цену электричества для населения в октябре назвало Минэнергетики

Цена на электроэнергию изменится, фото:

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Министерство энергетики утвердило договоры купли-продажи электроэнергии в рамках новой модели спецобязательств (ПСО), которая с 1 октября изменит тарифы на электроэнергию для населения.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства по результатам проведенного первым заместителем министра энергетики Юрием Власенко заседания аукционного комитета по продаже электрической энергии по двусторонним договорам.

В ведомстве отмечают, что утверждение этих документов является окончательным этапом нормативной подготовки к запуску финансовой модели ПСО с 1 октября. В Минэнергетики уверяют, что внедрение ПСО позволит снизить тарифы на электроэнергию для населения.

С 1 октября цена электроэнергии будет снижена для 80% бытовых потребителей и составит 1,44 грн/кВт.час при условии потребления до 250 кВт. час, — отмечают в Минэнергетики.

Напомним, во Всемирном банке недавно раскритиковали тарифы на электроэнергию в Украине.