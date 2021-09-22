Ціну електрики для населення у жовтні назвало Міненергетики

Ціна на електроенергію зміниться, фото:

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Міністерство енергетики затвердило договори купівлі-продажу електроенергії в межах нової моделі спецзобов’язань (ПСО), яка з 1 жовтня змінить тарифи на електроенергію для населення.

Про це повідомляє прес-служба відомства за результатами проведеного першим заступником міністра енергетики Юрієм Власенком засідання аукціонного комітету з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами.

У відомстві зазначають, що затвердження цих документів є остаточним етапом нормативної підготовки до запуску фінансової моделі ПСО з 1 жовтня. В Міненергетики запевняють, що впровадження ПСО дозволить знизити тарифи на електроенергію для населення.

З 1 жовтня ціна електроенергії буде знижена для 80% побутових споживачів і становитиме 1,44 грн/кВт.год. за умови споживання до 250 кВт.год., — зазначають в Міненергетики.

Нагадаємо, у Світовому банку нещодавно розкритикували тарифи на електроенергію в Україні.