Порошенко и Гонтарева выиграли у Суркиса суд в Лондоне

Валерия Гонтарева и Петр Порошенко, фото: НБУ

https://racurs.ua/n160568-poroshenko-i-gontareva-vyigrali-u-surkisa-sud-v-londone.html

Ракурс

Лондонский суд отказал в иске братьев Суркисов против пятого президента Украины Петра Порошенко и бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой по делу «ПриватБанка».

Об этом во время брифинга заявил адвокат Илья Новиков.

Сегодня вышло решение Лондонского суда, которым полностью отказано Игорю Суркису и группе компаний, принадлежащих его семье, в иске о национализации «ПриватБанка». Иск на сумму более 350 млн долларов, — отметил Новиков.

Были заявлены претензии к пятому президенту Украины Петру Порошенко и бывшему главе Нацбанка Гонтаревой. Эти претензии суд признал несостоятельными, — добавил адвокат.

По словам Новикова, суд «очень откровенно» высказался об этом деле. В частности, Новиков процитировал фрагмент из решения суда, в котором тот ссылается на заявления МВФ с положительной оценкой работы Гонтаревой на должности главы НБУ.

Такое редкое внимание со стороны британского суда к лицу ответчика связано во многом именно с тем, какие претензии были заявлены истцами, — подчеркнул Новиков.

Он отметил, что истцы пытались доказать, что решение о национализации «ПриватБанка» было незаконным и политически ангажированным. Кроме того, адвокаты Суркисов пытались убедить Лондонский суд, что Украина в лице МИДа отказалась от государственного суверенного иммунитета по этому иску.

Если бы суд признал эту версию, в конечном счете платить 350 млн долл. плюс проценты пришлось бы из бюджета Украины, — пояснил Новиков.

