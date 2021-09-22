Порошенко і Гонтарева виграли в Суркіса суд у Лондоні

Валерія Гонтарева та Петро Порошенко, фото: НБУ

https://racurs.ua/ua/n160568-poroshenko-i-gontareva-vygraly-v-surkisa-sud-u-londoni.html

Ракурс

Лондонський суд відмовив у позові братів Суркісів проти п’ятого президента України Петра Порошенка та колишньої голови НБУ Валерії Гонтаревої у справі «ПриватБанку».

Про це під час брифінгу заявив адвокат Ілля Новіков.

Сьогодні вийшло рішення Лондонського суду, яким повністю відмовлено Ігорю Суркісу і групі компаній, що належать його родині, у позові щодо націоналізації «ПриватБанку». Позов на суму понад 350 млн доларів, — зазначив Новіков.

Були заявлені претензії до п’ятого президента України Петра Порошенка і колишньої голови Нацбанку Гонтаревої. Ці претензії суд визнав повністю неспроможними, — додав адвокат.

За словами Новікова, суд «дуже відверто» висловився про цю справу. Зокрема, Новіков процитував фрагмент з рішення суду, в якому той посилається на заяви МВФ з позитивною оцінкою роботи Гонтаревої на посаді голови НБУ.

Така рідкісна увага з боку британського суду до особи відповідача пов’язана багато в чому саме з тим, які претензії були заявлені позивачами, — наголосив Новіков.

Він зазначив, що позивачі намагалися довести, що рішення про націоналізацію «ПриватБанку» було незаконним і політично ангажованим. Крім того, адвокати Суркісів намагалися переконати Лондонський суд, що Україна в особі МЗС відмовилась від державного суверенного імунітету за цим позовом.

Якби суд визнав цю версію, в кінцевому рахунку платити 350 млн дол. плюс відсотки довелося б з бюджету України, — пояснив Новіков.

