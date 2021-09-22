Порошенко і Гонтарева виграли в Суркіса суд у Лондоні

Порошенко і Гонтарева виграли в Суркіса суд у Лондоніhttps://racurs.ua/ua/n160568-poroshenko-i-gontareva-vygraly-v-surkisa-sud-u-londoni.htmlРакурс
Лондонський суд відмовив у позові братів Суркісів проти п’ятого президента України Петра Порошенка та колишньої голови НБУ Валерії Гонтаревої у справі «ПриватБанку».
Про це під час брифінгу заявив адвокат Ілля Новіков.
Сьогодні вийшло рішення Лондонського суду, яким повністю відмовлено Ігорю Суркісу і групі компаній, що належать його родині, у позові щодо націоналізації «ПриватБанку». Позов на суму понад 350 млн доларів, — зазначив Новіков.
Були заявлені претензії до п’ятого президента України Петра Порошенка і колишньої голови Нацбанку Гонтаревої. Ці претензії суд визнав повністю неспроможними, — додав адвокат.
За словами Новікова, суд «дуже відверто» висловився про цю справу. Зокрема, Новіков процитував фрагмент з рішення суду, в якому той посилається на заяви МВФ з позитивною оцінкою роботи Гонтаревої на посаді голови НБУ.
Така рідкісна увага з боку британського суду до особи відповідача пов’язана багато в чому саме з тим, які претензії були заявлені позивачами, — наголосив Новіков.
Він зазначив, що позивачі намагалися довести, що рішення про націоналізацію «ПриватБанку» було незаконним і політично ангажованим. Крім того, адвокати Суркісів намагалися переконати Лондонський суд, що Україна в особі МЗС відмовилась від державного суверенного імунітету за цим позовом.
Якби суд визнав цю версію, в кінцевому рахунку платити 350 млн дол. плюс відсотки довелося б з бюджету України, — пояснив Новіков.
Формально відповідачі Порошенко та Гонтарева, але відмова від імунітету має ті наслідки, що держава повністю бере не себе в іноземному суді відповідальність за дії конкретних посадових осіб, — додав Новіков.