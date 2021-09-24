Россияне запустили сверхзвуковые ракеты в Черном море на фоне учений Rapid Trident

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Ракурс

Военные РФ на учениях в оккупированном Крыму запустили ракеты по мишеням в Черном море.

Россияне испытали береговые ракетные противокорабельные комплексы (БПРК) «Бастион» на маневрах в Крыму. Учебные цели имитировали корабли условного противника. Пуски прошли на полигоне «Опук».

В качестве кораблей условного противника оккупанты задействованы два больших корабельных щита-мишени. Пресс-служба Черноморского флота РФ опубликовала видео пусков ракет, но в нем отсутствуют результаты стрельбы.

«Бастион» оснащен сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной крылатой ракетой «Оникс». Официально сообщалось, что дальность полета ракеты комплекса — до 500 км.

20 сентября россияне начали крупные учения в Черном море с участием 20 кораблей, включая подводные лодки.

В то же время во Львовской области Украины 20 сентября стартовали украинские-американские учения Rapid Trident-2021. Они продлятся до 1 октября. В них примут участие около 6 тыс. военнослужащих.