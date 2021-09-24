Росіяни запустили надзвукові ракети в Чорному морі на тлі навчань Rapid Trident

https://racurs.ua/ua/n160654-rosiyany-zapustyly-nadzvukovi-rakety-v-chornomu-mori-na-tli-navchan-rapid-trident.html

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Військові РФ на навчаннях в окупованому Криму запустили ракети по мішенях в Чорному морі.

Росіяни випробували берегові ракетні протикорабельні комплекси (БПРК) «Бастіон» на маневрах в Криму. Навчальні цілі імітували кораблі умовного противника. Пуски відбулися на полігоні «Опук».

У ролі кораблів умовного супротивника були задіяні два великих корабельних щита-мішені. Прес-служба Чорноморського флоту РФ опублікувала відео пусків ракет, але на ньому відсутні результати стрільби.

«Бастіон» оснащений надзвуковою самонавідною протикорабельної крилатою ракетою «Онікс». Офіційно повідомлялося, що дальність польоту ракети комплексу — до 500 км.

20 вересня росіяни почали великі навчання у Чорному морі за участі 20 кораблів, включаючи підводні човни.

У той же час у Львівській області України 20 вересня стартували українсько-американські навчання Rapid Trident-2021. Вони триватимуть до 1 жовтня. У них візьмуть участь близько 6 тис. військовослужбовців.