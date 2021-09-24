Запрещенная буква — оппозиционера в РФ судят за пост с «экстремистской» литеройhttps://racurs.ua/n160684-zapreschennaya-bukva-oppozicionera-v-rf-sudyat-za-post-s-ekstremistskoy-literoy.htmlРакурс
В России оппозиционную активистку из Красноярска Наталья Петеримову судят за пост в соцсети Instagram — фото с буквой «Н» и красным восклицательным знаком.
Ее обвинили в распространении таким образом символики оппозиционного политика Алексея Навального, которую полиция признала запрещенной. Об этом сообщает Telegram-канал «Сетевые Свободы».
Семиотические доминанты исследуемого символа отражают связь собственно с фамилией политика Навального (путем демонстрации буквы «Н»), также возможна установка приблизительного содержания, заложенного в символ «!» (а случае альтернативного «прочтения» логотипа), — отмечается в материалах дела.
Отмечается, что эти сообщения в соцсети были опубликованы еще до того, как штабы Навального в РФ признали экстремистской организацией.
По обвинению в распространении экстремистской символики (ст. 20.3 Кодекса об административных нарушениях РФ) Петеримовой грозят до 15 суток ареста.
Суд состоится 8 октября.