У Росії опозиціонера судитимуть за фото з буквою «Н»

https://racurs.ua/ua/n160684-zaboronena-bukva-opozycionera-v-rf-sudyat-za-post-z-ekstremistskou-literou.html

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У Росії опозиційну активістку з Красноярська Наталію Петерімову судять за пост в соцмережі Instagram — фото з буквою «Н» та червоним знаком оклику.

Її звинуватили в розповсюдженні в такий спосіб символіки опозиційного політика Олексія Навального, яку поліція визнала забороненою. Про це повідомляє Telegram-канал «Сетевые Свободы».

Семіотичні домінанти досліджуваного символу відображають зв’язок власне з прізвищем політика Навального (шляхом демонстрації літери «Н»), також можливе встановлення приблизного змісту, закладеного в символ «!» (в разі альтернативного «прочитання» логотипу), — зазначається в матеріалах справи.

Зазначається, що ці повідомлення у соцмережі були опубліковані ще до того, як штаби Навального у РФ визнали екстремістською організацією.

За звинуваченням у розповсюдженні екстремістської символіки (ст. 20.3 Кодексу про адміністративні порушення РФ) Петерімовій загрожує до 15 діб арешту.

Суд відбудеться 8 жовтня.