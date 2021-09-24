Введут ли санкции против украинских олигархов, рассказали в ЕС

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Введут ли санкции против украинских олигархов, рассказал спикер верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, представитель Еврокомиссии Питер Стано.

Борьба с коррупцией в первую очередь в интересах Украины. Правительство и президент Зеленский знают, что это их обязательства, это то, что мы регулярно обсуждаем. И не обязательно говорить о санкциях, у нас есть очень сильный инструмент — Соглашение об ассоциации. В рамках этого соглашения мы обсуждаем все проблемы и вызовы, и мы поддерживаем борьбу с коррупцией, а также с феноменом роста влияния олигархов, — заявил Стано во время брифинга в Брюсселе 24 сентября.

По его словам, санкции — это лишь один из инструментов, который может быть использован для борьбы с коррупцией. Он добавил, что Киев и Брюссель имеют разные платформы и встречи, которые позволяют обсудить этот вопрос более подробно.

Стано также напомнил, что решению о санкциях предшествуют процедуры обсуждения между странами-членами, после чего принимается единогласное решение.

Мы отдаем должное попыткам президента Зеленского противодействовать этому феномену и влиянию олигархов, которое является очень значительным в экономической и политической жизни Украины. По нашему мнению, это шаг вперед, но, конечно, надо будет посмотреть, как он будет имплементироваться. Также мы хотели бы увидеть укрепление уже существующих институтов, — отметили в Еврокомиссии.



Ранее по итогам аудита Европейской службы внешних связей предлагалось вместе с государствами-членами и международными партнерами проанализировать и рассмотреть модель предотвращения въезда в ЕС отдельных украинцев — олигархов и лиц, находящихся под их влиянием и подозревающихся в большой коррупции.

Источник: «Европейская правда»