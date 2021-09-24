Чи введуть санкції проти українських олігархів, розповіли в ЄС

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Чи введуть санкції проти українських олігархів, розповів спікер верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки, речник Єврокомісії Пітер Стано.

Боротьба з корупцією в першу чергу в інтересах України. Уряд і президент Зеленський знають, що це їхнє зобов’язання, це те, що ми регулярно обговорюємо. І не обов’язково говорити про санкції, ми маємо дуже сильний інструмент — Угоду про асоціацію. В рамках цієї угоди ми обговорюємо всі проблеми і виклики, і ми підтримуємо боротьбу з корупцією, а також із феноменом зростання впливу олігархів, — заявив Стано під час брифінгу у Брюсселі 24 вересня.

За його словами, санкції — це лише один із інструментів, який може бути використаний для боротьби з корупцією. Він додав, що Київ і Брюссель мають різні платформи і зустрічі, які дозволяють обговорити це питання більш детально.

Стано також нагадав, що рішенню про санкції передує процедури обговорення між країнами-членами, після чого ухвалюється одностайне рішення.

Ми віддаємо належне намаганням президента Зеленського протидіяти цьому феномену і впливу олігархів, який є дуже значним в економічному і політичному житті України. На нашу думку, це крок вперед, але звичайно, треба буде подивитися, як він імплементовуватиметься. Також ми хотіли б побачити зміцнення вже існуючих інституцій, — зазначили у Єврокомісії.



Раніше за підсумками аудиту Європейської служби зовнішніх зв’язків пропонувалося разом з державами-членами і міжнародними партнерами проаналізувати і розглянути модель запобігання в’їзду в ЄС окремих українців — олігархів і осіб, котрі перебувають під їхнім впливом й підозрюються у великій корупції.

Джерело: «Європейська правда»