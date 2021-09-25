Шесть загадочных мертвых галактик обнаружил «Хаббл»

https://racurs.ua/n160711-shest-zagadochnyh-mertvyh-galaktik-obnarujil-habbl-foto.html

Ракурс

Шесть загадочных мертвых галактик, в которых завершился процесс звездообразования, обнаружил сверхмощный космический телескоп «Хаббл». Ученые считают, что в этих далеких галактиках закончился холодный водород, необходимый для образования звезд.

Сейчас в нашей Вселенной все галактики должны образовывать множество звезд. Это пиковая эпоха звездообразования, — отметила ведущий автор исследования Кейт Уитакер, пишет National Geographic.

Без холодного газообразного водорода, необходимого для рождения новых звезд, галактики считаются мертвыми, даже в случае поглощения ими соседних галактик и газовых облаков. Ученые считают, что процесс поглощения только «раздувает» мертвые галактики.

Причина, почему погибли обнаруженные «Хабблом» галактики, остается неразгаданной. На обнародованных учеными фото изображены две из шести дальних массивных мертвых галактик.

Неужели сверхмассивная черная дыра в центре галактики загорелась, и весь газ нагрелся? Если это так, то газ все еще может присутствовать в галактиках, но теперь он горячий. Или галактики просто потратили весь газ?, — спрашивает Уитакер.

«Хаббл» помог исследователям определить местоположение галактик. Затем они установили, содержат ли галактики холодную пыль, сигнализирующую о существовании холодного водородного газа.

Ученым удалось обнаружить мертвые галактики благодаря использованию мощных скоплений других галактик в качестве естественных увеличительных линз для изучения далеких галактик.

Источник: National Geographic