Шість загадкових мертвих галактик виявив «Хаббл»

https://racurs.ua/ua/n160711-shist-zagadkovyh-mertvyh-galaktyk-vyyavyv-habbl-foto.html

Ракурс

Шість загадкових мертвих галактик, у яких завершився процес зореутворення, виявив надпотужний космічний телескоп «Хаббл». Вчені вважають, що у цих далеких галактиках закінчився холодний водень, необхідний для утворення зірок.

Зараз у нашому Всесвіті усі галактики повинні утворювати безліч зірок. Це пікова епоха зореутворення, — зазначила провідний автор дослідження Кейт Уїтакер, пише National Geographic.

Без холодного газоподібного водню, необхідного народження нових зірок, галактики вважаються мертвими, навіть у разі поглинання ними сусідніх галактик і газових хмар. Науковці вважають, що процес поглинання лише «роздуває" мертві галактики.

Причина, чому загинули виявлені «Хабблом» галактики, залишається нерозгаданою. На оприлюднених науковцями фото зображені дві з шести далеких масивних мертвих галактик.

Невже надмасивна чорна діра в центрі галактики загорілася, і весь газ нагрівся? Якщо це так, то газ все ще може бути присутнім в галактиках, але тепер він гарячий. Або ж галактики просто витратили весь газ?, — запитує Уїтакер.

«Хаббл» допоміг дослідникам визначити місце розташування галактик. Потім вони встановили, чи містять галактики холодний пил, що сигналізує про існування холодного водневого газу.

Науковцям вдалося виявити мертві галактики завдяки використанню масивних скупчень інших галактик в якості природних збільшувальних лінз для вивчення далеких галактик.

Джерело: National Geographic