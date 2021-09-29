Вакцинация от коронавируса. Фото: УП

https://racurs.ua/n160895-v-kakih-oblastyah-samye-vysokie-tempy-vakcinacii-poyavilas-karta.html

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Вакцинация от коронавируса в Украине продвигается низкими темпами. За прошедшие сутки было привито 132 тыс. 246 человек.

Из них первой дозой вакцинировано 75 тыс. 188 украинцев, завершили вакцинацию 57 тыс. 58 человек. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Вакцинацию проводили 897 мобильных бригад, 3 тыс. 63 пунктов прививок и 345 центров вакцинации. Наибольшее количество прививок за 28 сентября сделали в Днепропетровской области.

Процент вакцинированных в стране и областях рассчитывается по первой дозе (каждый вакцинированный получил хотя бы одну дозу). С начала кампании в стране сделали более 12,4 млн прививок. Первую дозу получили почти 7 млн ​​человек завершили вакцинацию 5,5 млн человек.

Напомним, коронавирус в Украине осенью вспыхнул с новой силой — количество больных и умерших постоянно увеличивается. Ученые Национальной академии наук обновили свой прогноз на осень. По словам экспертов, в начале октября количество новых больных составит более 10 тыс.