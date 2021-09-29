Вакцинація від коронавірусу. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n160895-v-yakyh-oblastyah-nayvyschi-tempy-vakcynaciyi-z-yavylasya-karta.html

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Вакцинація від коронавірусу в Україні просувається низькими темпами. За минулу добу було щеплено 132 тис. 246 людей.

З них першою дозою вакциновано 75 тис. 188 людей, завершили вакцинацію 57 тис. 58 осіб. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

Вакцинацію проводили 897 мобільних бригад, 3 тис. 63 пунктів щеплення і 345 центрів вакцинації. Найбільшу кількість щеплень за 28 вересня зробили в Дніпропетровській області.

Відсоток вакцинованих в країні та областях обраховується за першою дозою (кожен вакцинований отримав хоча б одну дозу). Від початку кампанії в країні зробили понад 12,4 млн щеплень. Першу дозу отримали майже 7 млн людей, завершили вакцинацію 5,5 млн осіб.

Нагадаємо, коронавірус в Україні восени спалахнув з новою силою — кількість хворих та померлих постійно збільшується. Вчені Національної академії наук оновили свій прогноз на осінь. За словами експертів, на початку жовтня кількість нових хворих становитиме більше ніж 10 тис.