Скандального судью ОАСК Павла Вовка оштрафовали. Фото: babel.ua

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Ракурс

Павел Вовк, председатель Окружного админсуда Киева, оштрафован на 4 тыс. 540 грн.

На скандального судью наложили взыскание из-за постоянной неявки в суд, где рассматриваются два ходатайства в отношении него — об отстранении от должности председателя и применении меры пресечения в виде залога. Также в суде рассматривают ходатайство об ограничении стороны защиты в сроках на ознакомление с расследованием. На это судебное заседание Вовк тоже не являлся. Об этом 29 сентября сообщил журналист Олег Новиков в своем Telegram-канале.

Сумма смешная, но все полномочия, которые есть в НАБУ, САП и Антикорсуда реализуются. К сожалению, без разрешения Высшего совета правосудия задержать и доставить судей в суд невозможно. При чем ВСП может это сделать исключительно по ходатайству генерального прокурора или его заместителя, тоже выглядит нереальным. В самом Офисе генпрокурора вообще считают, что судьи ОАСК не приобрели статус подозреваемых, — отметил Новиков.

Как известно, весной 2021 года НАБУ завершило расследовать дело о записях в кабинетах судей Окружного административного суда Киева. Детективы расследовали факты совершения попыток захвата государственной власти, препятствования работе Высшей квалификационной комиссии судей, а также участия в преступной организации и злоупотреблении влиянием председателем и судьями ОАСК. В деле фигурируют глава суда Павел Вовк, два его заместителя, четыре судьи, председатель Государственной судебной администрации Украины и два адвоката.

В Антикоррупционном бюро считают, что эти 11 человек имели целью захватить государственную власть через установление контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе. В июле детективы провели обыски в Окружном административном суде Киева и заявили о вручения подозрения главе ОАСК Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову и еще пятерым судьям.

В суде заявили, что не могут передать восьмерым своим судьям повестки на допросы в НАБУ, поскольку все они находятся в отпусках. Бюро несколько раз объявляло в розыск Вовка. Тот отвергает все обвинения и не появляется на судебные заседания. Для того, чтобы вручить повестку Вовку с вызовом на судебное заседание 5 января, НАБУ пришлось провести спецоперацию близ Киева 24 декабря 2020 года. Но на суд подозреваемый так и не явился.

Напомним, в НАБУ заявили, что брату одиозного судьи Павла Вовка Юрию Зонтову объявили новое подозрение, которое касается лжи в декларации. Зонтов уже имеет статус подозреваемого по подстрекание на предоставление взятки судьям ОАСК.