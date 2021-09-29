Скандального суддю ОАСК Павла Вовка оштрафували. Фото: babel.ua

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Павло Вовк, голова Окружного адмінсуду Києва, оштрафований на 4 тис. 540 грн.

На скандального суддю наклали стягнення через постійну неявку до суду, де розглядаються два клопотання стосовно нього — про відсторонення від посади голови та застосування запобіжного заходу у виді застави. Також у суді розглядають клопотання про обмеження сторони захисту в строках на ознайомлення з розслідуванням. На це судове засідання Вовк теж не з’являвся. Про це 29 вересня повідомив журналіст Олег Новіков у своєму Telegram-каналі.

Сума смішна, але всі повноваження, що є в НАБУ, САП і антикорсуду реалізовуються. На жаль, без дозволу Вищої ради правосуддя затримати та доставити суддів до суду неможливо. При чому ВРП може це зробити виключно за клопотанням генерального прокурора або його заступника, що теж виглядає нереальним. В самому Офісі генпрокурора взагалі вважають, що судді ОАСК не набули статусу підозрюваних, — зазначив Новіков.

Як відомо, навесні 2021 року НАБУ завершило розслідувати справу про записи в кабінетах суддів Окружного адміністративного суду Києва. Детективи розслідували факти вчинення спроб захоплення державної влади, перешкоджання роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а також участі у злочинній організації й зловживанні впливом головою і суддями ОАСК. У справі фігурують голова суду Павло Вовк, два його заступники, четверо суддів, голова Державної судової адміністрації України та двоє адвокатів.

В Антикорупційному бюро вважають, що ці 11 осіб мали на меті захопити державну владу через встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їхній роботі. У липні детективи провели обшуки в Окружному адміністративному суді Києва та заявили про вручення підозри голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику Євгенію Аблову та ще п’ятьом суддям.

В суді заявили, що не можуть передати вісьмом своїм суддям повістки на допити у НАБУ, оскільки всі вони перебувають у відпустках. Бюро декілька разів оголошувало в розшук Вовка. Той відкидає всі звинувачення та не з’являється на судові засідання. Для того, щоб вручити повістку Вовку з викликом на судове засідання 5 січня, НАБУ довелося провести спецоперацію поблизу Києва 24 грудня 2020 року. Але на суд підозрюваний так і не з’явився.

Нагадаємо, в НАБУ заявили, що брату одіозного судді Павла Вовка Юрію Зонтову оголосили нову підозру, яка стосується брехні в декларації. Зонтов уже має статус підозрюваного щодо підбурення на надання хабаря суддям ОАСК.