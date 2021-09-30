Порошенко поймали на распространении фейка. Фото: УП

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Петр Порошенко, пятый президент Украины и глава партии «Европейская солидарность», распространил недостоверную информацию.

Он заявил, что Европейский Союз пересмотрит соглашение о безвизовом режиме с Украиной. Об этом Порошенко сказал во время своего выступления.

Почему некомпетентные, хаотичные и преступные действия власти не получают должной оценки? Потому что они думают, что своей ложью, своими видосикамы, сотрудничеством с олигархическими каналами скроют правду от украинцев, — отметил лидер «Европейской солидарности».

Также Порошенко заявил, что его партия будет «защищать безвиз, армию и украинцев». По информации ряда СМИ, отдельные государства ЕС поставили вопрос возможности отмены безвизового режима со странами Западных Балкан, а также с Украиной, Грузией и Молдовой.

Причиной якобы стала серия злоупотреблений со стороны граждан этих государств. Вместе с тем президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер опроверг информацию о том, что Европейский Союз собирается отменять безвиз для этих стран.