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Ракурс
Порошенка упіймали на поширенні фейку. Фото: УП

Порошенка упіймали на поширенні фейку (ВІДЕО)

30 вер 2021, 16:31
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Петро Порошенко, п’ятий президент України та очільник партії «Європейська солідарність», поширив недостовірну інформацію.

Він заявив, що Європейський Союз перегляне угоду про безвізовий режим з Україною. Про це Порошенко сказав під час свого виступу.

Чому некомпетентні, хаотичні й злочинні дії влади не отримують належної оцінки? Бо вони думають, що своєю брехнею, своїми відосиками, співпрацею з олігархічними каналами сховають правду від українців, — зазначив лідер «Європейської солідарності».

Також Порошенко заявив, що його партія буде «захищати безвіз, армію та українців». За інформацією низки ЗМІ, окремі держави ЄС порушили питання можливості скасування безвізового режиму з країнами Західних Балкан, а також з Україною, Грузією і Молдовою.


Причиною нібито стала серія зловживань з боку громадян цих держав. Водночас президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр спростував інформацію про те, що Європейський Союз збирається скасовувати безвіз для цих країн.

Джерело: Ракурс


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