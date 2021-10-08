Всемирный день почты отмечают 9 октября, фото:

https://racurs.ua/n161385-9-oktyabrya-otmechaut-vsemirnyy-den-pochty.html

Ракурс

9 октября ежегодно отмечается Всемирный день почты. Этот праздник был установлен Всемирным почтовым союзом. Его цель — способствовать популяризации и развитию почтового обслуживания в мире, повышение уровня осведомленности о ежедневной роли почты для людей и бизнеса.

Дата 9 октября избрана, поскольку в этот день в 1874 году в Швейцарии представителями 22 стран был подписан Бернский договор, учреждающий основание Генерального почтового союза. В 1878 году этот союз изменил название на Всемирный почтовый союз. На сегодня в состав этой организации входят более 180 стран.

Также во вторую субботу октября, которая в этом году приходится на 9 октября, будут отмечать Всемирный день хосписов и паллиативной помощи.

Паллиативная помощь — это подход, позволяющий улучшить качество жизни пациентов и их семей, столкнувшихся с проблемами смертельного заболевания, путем предотвращения и облегчения страданий благодаря раннему выявлению, тщательной оценке и лечению боли и других физических симптомов, а также оказанию психосоциальной и духовной поддержки.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в мире паллиативная помощь необходима в 40−60% случаев смертей, однако, по подсчетам, проведенным в 2014 году, ее получали только 14% из тех, кто нуждался.

Православная церковь в этот день чтит апостола Иоанна Богослова. По свидетельству всех четырех Евангелий, Иоанн был одним из 12 апостолов, которых позвал Иисус Христос, и входил в число его любимых учеников вместе с Петром и Иаковом. Он написал Евангелие, три послания и единственную новозаветную пророческую книгу — Откровение.

Иоанн Богослов считается защитником всех путешественников. Считалось, что в этот день нельзя покидать дом после захода солнца, а работать можно только до обеда. Также, по легенде, он однажды чудом превратил в искусного живописца простого пастуха гусей. Поэтому в народе апостола чествовали также и как покровителя художников и иконописцев.

Народные приметы: