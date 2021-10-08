9 октября отмечают Всемирный день почтыhttps://racurs.ua/n161385-9-oktyabrya-otmechaut-vsemirnyy-den-pochty.htmlРакурс
9 октября ежегодно отмечается Всемирный день почты. Этот праздник был установлен Всемирным почтовым союзом. Его цель — способствовать популяризации и развитию почтового обслуживания в мире, повышение уровня осведомленности о ежедневной роли почты для людей и бизнеса.
Дата 9 октября избрана, поскольку в этот день в 1874 году в Швейцарии представителями 22 стран был подписан Бернский договор, учреждающий основание Генерального почтового союза. В 1878 году этот союз изменил название на Всемирный почтовый союз. На сегодня в состав этой организации входят более 180 стран.
Также во вторую субботу октября, которая в этом году приходится на 9 октября, будут отмечать Всемирный день хосписов и паллиативной помощи.
Паллиативная помощь — это подход, позволяющий улучшить качество жизни пациентов и их семей, столкнувшихся с проблемами смертельного заболевания, путем предотвращения и облегчения страданий благодаря раннему выявлению, тщательной оценке и лечению боли и других физических симптомов, а также оказанию психосоциальной и духовной поддержки.
По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в мире паллиативная помощь необходима в 40−60% случаев смертей, однако, по подсчетам, проведенным в 2014 году, ее получали только 14% из тех, кто нуждался.
Православная церковь в этот день чтит апостола Иоанна Богослова. По свидетельству всех четырех Евангелий, Иоанн был одним из 12 апостолов, которых позвал Иисус Христос, и входил в число его любимых учеников вместе с Петром и Иаковом. Он написал Евангелие, три послания и единственную новозаветную пророческую книгу — Откровение.
Иоанн Богослов считается защитником всех путешественников. Считалось, что в этот день нельзя покидать дом после захода солнца, а работать можно только до обеда. Также, по легенде, он однажды чудом превратил в искусного живописца простого пастуха гусей. Поэтому в народе апостола чествовали также и как покровителя художников и иконописцев.
Народные приметы:
- солнечная и теплая погода в этот день обещает дождливый июль;
- если в этот день идет дождь со снегом — в январе будут три сильные оттепели;
- если в этот день выпал снег, а на деревьях еще много листьев — зима будет суровой;
- если тетерева стоят на верхушках деревьев — будет ясная погода;
- если на закате небо в дымке — приближается непогода;
- если закат солнца розовый, желтый или золотой — погода будет хорошей;
- яркие звезды предвещают хорошую погоду;
- тусклые звезды предвещают дождь или снег;
- если в этот день улетели грачи — скоро выпадет снег.