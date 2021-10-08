Всесвітній день пошти відзначають 9 жовтня

https://racurs.ua/ua/n161385-9-jovtnya-vidznachaut-vsesvitniy-den-poshty.html

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9 жовтня щороку відзначають Всесвітній день пошти. Це свято було встановлене Всесвітнім поштовим союзом. Його мета — сприяти популяризації і розвитку поштового обслуговування в світі, підвищення рівня обізнаності про щоденну роль пошти для людей та бізнесу.

Дату 9 жовтня обрано, оскільки цього дня у 1874 році у Швейцарії представниками 22 країн, був підписаний Бернський договір, що засновує підставу Генерального поштового союзу. У 1878 році цей союз змінив назву на Всесвітній поштовий союз. На сьогодні до складу цієї організації входять понад 180 країн.

Також у другу суботу жовтня, яка цього року припадає на, 9 жовтня, відзначатимуть Всесвітній день хоспісів та паліативної допомоги.

Паліативна допомога — це підхід, що дозволяє поліпшити якість життя пацієнтів та їхніх сімей, які зіткнулися з проблемами смертельного захворювання, шляхом запобігання і полегшення страждань завдяки ранньому виявленню, ретельній оцінці й лікування болю та інших фізичних симптомів, а також наданню психосоціальної і духовної підтримки.

За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я, у світі паліативна допомога необхідна в 40−60% випадків смертей, проте, за підрахунками, проведеними в 2014 році, її отримували лише 14% з тих, хто потребував.

Православна церква цього дня вшановує апостола Іоанна Богослова. За свідченням всіх чотирьох Євангелій, Іоан був одним із 12 апостолів, яких покликав Ісус Христос, і належав до його улюблених учнів разом із Петром та Яковом. Він написав Євангеліє, три послання і єдину новозавітну пророчу книгу — Об’явлення (Одкровення).

Іоанн Богослов вважається захисником усіх подорожніх. Вважалося, що цього дня не можна залишати будинок після заходу сонця, а працювати можна лише до обіду. Також, за легендою, він одного разу дивом перетворив на вправного живописця простого пастуха гусей. Тож у народі апостола вшановували також і як покровителя художників і іконописців.

Народні прикмети: