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Ракурс
Курс гривны к доллару и евро ослабил Нацбанк

Курс гривны к доллару и евро ослабил Нацбанк

12 окт 2021, 09:21
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Официальный курс гривны к доллару США ослабил до 26,36 Национальный банк Украины по состоянию на 12 октября. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

Также обнародован обновленный курс гривны к евро. Котировки пары гривна/евро установлены на уровне 30,5012 грн. Накануне европейская валюта торговалась по 30,4768 грн.

Скрін сайту НБУ

Скрін сайту НБУ


Официальный курс гривны к доллару США на 12 октября 2021 года составляет 26,36 грн за доллар против 26,3515 грн за доллар в понедельник.

Напомним, 11 октября на наличном рынке котировки гривны к доллару составляли 26,28−26,47. Евро покупали по 30,29 гривны, продавали за 30,62 гривны. На «черном» рынке доллар торговался по 26,37−26,43 гривны, евро — 30,41−30,50 гривны.

Источник: Ракурс


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