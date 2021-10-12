Курс гривны к доллару и евро ослабил Нацбанк

https://racurs.ua/n161508-kurs-grivny-k-dollaru-i-evro-oslabil-nacbank.html

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Официальный курс гривны к доллару США ослабил до 26,36 Национальный банк Украины по состоянию на 12 октября. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

Также обнародован обновленный курс гривны к евро. Котировки пары гривна/евро установлены на уровне 30,5012 грн. Накануне европейская валюта торговалась по 30,4768 грн.

Официальный курс гривны к доллару США на 12 октября 2021 года составляет 26,36 грн за доллар против 26,3515 грн за доллар в понедельник.

Напомним, 11 октября на наличном рынке котировки гривны к доллару составляли 26,28−26,47. Евро покупали по 30,29 гривны, продавали за 30,62 гривны. На «черном» рынке доллар торговался по 26,37−26,43 гривны, евро — 30,41−30,50 гривны.