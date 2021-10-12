Курс гривні до долара і євро послабив Нацбанк

https://racurs.ua/ua/n161508-kurs-gryvni-do-dolara-i-ievro-poslabyv-nacbank.html

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Офіційний курс гривні до 26,36 за долар США послабив Національний банк України станом на 12 жовтня. Про це повідомляє прес-служба фінустанови.

Також оприлюднено оновлений курс гривні до євро. Котирування пари гривня/євро встановлено на рівні 30,5012 грн. Напередодні європейська валюта торгувалася за 30,4768 грн.

Офіційний курс гривні до долара США на 12 жовтня 2021 року становить 26,36 грн за долар проти 26,3515 грн за долар у понеділок.

Нагадаємо, 11 жовтня на готівковому ринку котирування гривні до долара становили 26,28−26,47 гривні. Євро купували за 30,29 гривні, продавали за 30,62 гривні. На «чорному» ринку долар торгувався за 26,37−26,43 гривні, євро — 30,41−30,50 гривні.