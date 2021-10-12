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Ракурс
Курс гривні до долара і євро послабив Нацбанк

Курс гривні до долара і євро послабив Нацбанк

12 жов 2021, 09:21
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Офіційний курс гривні до 26,36 за долар США послабив Національний банк України станом на 12 жовтня. Про це повідомляє прес-служба фінустанови.

Також оприлюднено оновлений курс гривні до євро. Котирування пари гривня/євро встановлено на рівні 30,5012 грн. Напередодні європейська валюта торгувалася за 30,4768 грн.

Скрін сайту НБУ

Скрін сайту НБУ


Офіційний курс гривні до долара США на 12 жовтня 2021 року становить 26,36 грн за долар проти 26,3515 грн за долар у понеділок.

Нагадаємо, 11 жовтня на готівковому ринку котирування гривні до долара становили 26,28−26,47 гривні. Євро купували за 30,29 гривні, продавали за 30,62 гривні. На «чорному» ринку долар торгувався за 26,37−26,43 гривні, євро — 30,41−30,50 гривні.

Джерело: Ракурс


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