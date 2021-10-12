Медики продавали сертификаты в «Дії» за 250 евро. Фото: Нацполиция

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Ракурс

Фальшивые COVID-сертификаты в системе «Дія» продавали злоумышленники в Киеве.

В состав группы, которая изготавливала и продавала поддельные COVID-сертификаты, входили три местных жителя, 1946, 1976 и 1998 годов рождения. Руководил злоумышленниками ранее не судимый 23-летний киевлянин. Его задержали при продаже фальшивого сертификата. Об этом 12 октября сообщила пресс-служба полиции Киева.

Правоохранители выяснили, что главарь находил клиентов через социальные сети и предлагал приобрести международный COVID-сертификат без прохождения процедуры вакцинации. Фейковые документы продавали по 250 евро. Подделывать сертификаты ему помогали семейный врач и медсестра столичной больницы, которые вносили недостоверную информацию в базу данных электронной системы здравоохранения и выдавали COVID-сертификаты. Таким образом этот документ отображался в мобильном приложении «Дія», что давало возможность выезда за границу.

Правоохранители провели обыски по месту работы медиков, также обыскали автомобиль главаря. Были изъяты черновики, деньги, телефон, печати, бланки сертификатов и другая документация. Следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков) Уголовного кодекса Украины и ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в течение сентября Госпогранслужба выявила более 500 недействительных COVID-сертификатов после введения цифровых документов о вакцинации в сервисе «Дія».